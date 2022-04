Carine NDOME

Je me nomme NDOME ELONG THÉRÈSE CARINE, Je suis âgée d'une vingtaine d'année et titulaire d'un D-TA de l' I.I.A (Institut International des Assurances) 19ème promotion. Je suis diplômée d'une LICENCE EN DROIT PUBLIC et suis présentement entrain de finir mon MASTER EN DROIT PUBLIC INTERNE.

Je suis inscrite au British Council pour apprendre à parler et écrire la langue anglaise depuis le 15 Septembre 2014

je travaille pour les intermédiaires d'Assurances du CAMEROUN via l'APCAR ( Association Professionnelle des courtiers d'assurance et Réassurance) et chargé du département sinistre SOGECAR (Société Générale du Courtier d'Assurance et Réassurance).

j'ai travaillé chez divers courtiers où j'ai acquis une expérience en production de même qu'au service sinistre.



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Gestion de la production

Gestion administrative

Recouvrement de créances

Gestion des risques