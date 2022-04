Carine NEITHOFFER

Mes Compétences et mes multiples expériences au service des entreprises et des particuliers.

De formation généraliste, je suis l'image parfaite de la polyvalence. Peu importe le domaine, ma curiosité est insatiable et me permet de prendre rapidement connaissance des tenants et aboutissants d'un sujet.

Ce que j'aime : le suivi de projet, le travail en équipe, la mise en commun de compétences individuelles pour la réalisation d'un objectif concret, utile au plus grand nombre.









Mes compétences :

Autonomie

Communication

Communication externe

Communication interne

Culture

Formation

Formation professionnelle

Investissement

Polyvalence

Réactivité

Relations publiques