Carine NOEL

Je suis praticienne certifiée en Hypnose Ericksonienne, en PNL (Programmation Neuro-Linguistique) et en Reiki Usui.

J’ai effectué ma formation à l’Ecole de Psychothérapie Psynapse à Paris. J’ai également plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement social et familial ainsi que l’écoute active avec une approche globale et humaine.

L'Hypnose, la PNL et le Reiki sont des techniques très ​puissantes que j'ai pu perfectionner au fil de ma pratique professionnelle et associer dans des séances adaptées à chacun.



L’Hypnose Ericksonienne fait partie des thérapies brèves.En tant que praticienne en Hypnose Ericksonienne, je guide les personnes dans un état de conscience modifiée afin de faciliter l’accès à leur inconscient. Je les amène à trouver les solutions qui leurs sont personnelles, à effectuer des changements qui leurs conviennent, à devenir qui ils sont réellement en se détachant des projections de leur entourage. Par le biais de l’inconscient, l’Hypnose aide à faire le tri entre ce qui appartient à la personne et ce qui lui a été légué.



Le Reiki Usui est une science spirituelle millénaire. Elle est originaire du Tibet et a été redécouverte par le Dr Mikao Usui.​

Cette technique naturelle de soin utilise l'Energie Universelle qui circule en nous et autour de nous.​



Le Reiki se transmet par les mains du praticien. Cette énergie vitale sait exactement où elle doit agir en premier lieu afin d'équilibrer et d'unifier dans l'ici et maintenant.​

Son action est de faire circuler les énergies sur tous les plans de l'être: physique, psychique, émotionnel, spirituel et de favoriser la réunion du corps et de l'esprit.​

Elle accélère le processus naturel de guérison, rétablit le niveau vibratoire, revitalise le corps et l'esprit, dissout les blocages énergétiques, procure une profonde relaxation physique, mentale et émotionnelle.



Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement du changement

Reiki usui Tibet

Hypnose ericksonienne

Accompagnement individuel et collectif

PNL