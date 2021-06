Nicole LACIDE

Je suis thérapeute énergéticienne, maître-enseignant Reiki en exercice depuis 2003. Je recentre lénergie vitale de la personne à travers des soins énergétiques holistiques (thérapie) et lui donne la possibilité dacquérir des outils énergétiques (initiations) pour son mieux-être et son développement personnel. Mon expérience concrète et ma maitrise de lénergie avec des résultats positifs amenant les personnes à développer des modèles de vie positifs et sereins constituent la valeur experte de mon activité.



Mes compétences :

Maitre- Enseignant Reiki

Initiations énergétiques

Soins énergétiques

Thérapeute énergéticienne

Reiki

Accompagnement pour le mieux-être

Accompagnement pour le développement de soi