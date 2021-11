Thérèse GUILLAUME

- Consultante / Formatrice professionnelle - interventions en France et en Suisse - format individuel ou collectif - formation en présentiel ou en distanciel (FOAD - SKYPE)

- Responsable unique de son organisme de formation SAVOIRS ETREFAIRE - actions de formation *en entreprises, en Organisme de Formation en démarche de sous-traitance *en associatios objectivant la relation à soi et à l'autre, le mieux-vivre, la prévention des risques sociaux *auprès de demandeur individuel *de personne intégrée dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle *de professionnel indépendant ou salarié *de créateur d'activité *d'aidants familiaux. Les interventions sont réalisées avec professionnalisme, éthique et déontologie professionnelle.

- Praticienne en énergétique, en Reboutopathie - en application de la Méthode OSTH® (Osteopathic Specific Therapy)

- Master sophrologue caycédienne® (formée par le docteur Caycédo)

- Conférencière lors de salons ou autres événementiels.

- Pratique chamanique

- Pratique de reiki



Mes objectifs :



- Promouvoir un mieux-être ou équilibre holistique, par la connaissance de tous les éléments interactifs d'une relation humaine et leur appropriation progressive au quotidien, dans la motivation, le plaisir, afin de se réaliser pleinement humainement et professionnellement

- Etre en posture réflexive et en veille sur l'évolution sociétale, la formation professionnelle "Tout au long de la vie" , l'évolution des moyens et méthodes à mettre en oeuvre, face à l'évolution de la place du digital, afin d'accompagner tout être humain dans la pleine expression de ses compétences, de ses valeurs et dans le respect réciproque des individualités mises en présence au cours d'un acte formatif

- Former en présentiel et en distanciel dans une posture d'adaptabilité permanente et de veille pédagogique et sociétale

- Collaborer afin de mutualiser des savoirs,



Mon intervention se déroule au niveau national et ouvre droit au financement, dans le cadre du CPF (Compte personnel de Formation).

Contacts :

Tel : 06 63 41 76 85 - 09 54 41 26 61

Email : savoirsetrefaire@gmail.com

Création site en cours



Mes compétences :

Gestion du stress

Évaluation des risques professionnels

Communication

Evénementiel

Gestion des compétences

Ingénierie de formation

Formation professionnelle