Nathalie ROTTA

Aujourd'hui Hypnothérapeute et Praticien en Thérapie Manuelle, j'ai débuté mon parcours comme animatrice, puis directrice de centres de vacances, tout en débutant ma formation d'Infirmière, suite à un parcours d'une dizaine d'années en ambulance. J'ai réussi ma Maîtrise Universitaire en Management des Services de Santé en 2003.



Formatrice en secourisme depuis de nombreuses années, je partage mon temps entre le travail hospitalier et mon activité d'Infirmière Sapeur-Pompier. Mon parcours me permet de rejoindre l'Equipe de Soutien Psychologique et de Ressources pour les Intervenants Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin.



J'ai créé, en 2004, l'organisme de formation ADES (Audit Etude Développement en Santé) qui propose des formations aux établissements de soins, tels que hôpitaux, cliniques, centres de soins à domicile, particuliers, ...



En 2006, j'ai initié ma formation de Praticien Shiatsu de Confort auprès de l'Institut Français de Shiatsu, sous la direction de Michel ODOUL. Diplômée en 2007, j'ai ouvert mon centre de soin en Alsace et la clientèle, informée par le bouche à oreille, se fait vite nombreuse.



Passionnée par une autre façon d'aider les autres, utilisant la parole, et les soins du corps, je me suis formée au massage de bien-être ayurvédique, massage de bien-être thaïlandais, massage de bien-être pour les bébés et les jeunes enfants et j'ai mis au point des techniques de massage de bien-être antalgiques et de massages de bien-être par acupression. Mes professeurs sont Michel ODOUL et son équipe de formateurs, Daniela MILLO, responsable de l'organisme de formation Lilavadii, et le Dr FURTER, créateur de la méthode de Thérapie Manuelle qui porte son nom, appelée aussi "Thérapie Interactive neurostimulatrice", ou "Thérapie Manuelle".



Je mets en place des formations pour les entreprises ou les particuliers dans les domaines du soin, de la formation au massage de bien-être, de la connaissance de soi et de la gestion de projets personnels.



Formée à l'hypnose classique et à l'hypnothérapie, j'exerce comme Praticien Libéral en utilisant ces deux merveilleux outils que sont l'hypnose et la thérapie manuelle.



Mes compétences :

Shiatsu

Soins infirmiers

Animation de formations

Management

Hypnothérapie