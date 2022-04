Frédérique DUMAS

Le désir de mon coeur... vous aider à trouver, à créer VOTRE liberté !



Depuis 2006, je m'emploie à créer mon activité professionnelle de toutes pièces et à la développer, en y prenant un plaisir immense.

J’ai rassemblé toutes mes connaissances apprises au cours d’études, de lectures, de formations, d’associations, d’engagements, de relations ou de voyages, je suis partie à la recherche de mes talents cachés (nous en avons tous) et j’ai donné naissance à l'Académie "Sublime SUKIYA", une structure existant nulle part ailleurs.

Si vous aussi, vous voulez trouver votre Voie en vous reconnectant avec ce ou ces talents présents en vous-même et qui attendent de se révéler, de changer de vie pour réaliser votre “vie de rêve”, celle pour laquelle vous êtes fait(e), je peux vous accompagner pour donner vie à votre PROPRE projet, pour amener ce rêve à la réalité ! Je suis en mesure de le faire, tout simplement parce que je l’ai déjà réalisé et réussi pour moi-même.

Pour cela, je m'appuie sur l'énergie de la nature, avec tout le respect qui lui est dû, la forêt, le végétal et le jardin, au travers de stages de Niwathérapie© ou Forêt thérapie©, d'un parcours initiatique au Japon, le Sublime SUKIYA TOUR©, et la création de jardins japonais traditionnels ou contemporains "reflet de nature©" et catalyseurs d'abondance.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.frederique-dumas.com .



Mes compétences :

Art

Art thérapie

Coaching

Développement personnel

Enseignement

Equithérapie

Formation

Japonais

Physique

Physique Quantique

Relation d'aide

Zen