Dominique RETLER

Titulaire d'une licence de management de la qualité et d'un Master II de management de la qualité et du contrôle interne , j'ai exercé mes fonctions de RAQ pendant plus de 15 ans dans l'expertises d'assurances sinistres Seri France et le groupe Ag2r Premalliance.

j'ai souhaité reorienter mon metier dans le secteur medical afin de redynamiser mes motivations professionnelles et humaines ,

depuis Octobre 2010 j'ai rejoins l'Association des Hôpitaux Psychiatriques Sainte-Marie à Nice comme Chef de service du Service Qualité

De 01/07/2011 au 31 12 2014

Conseil Départemental du Var

Charge de mission

Depuis janvier 2015

Direction des ressources humaines