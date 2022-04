Carine NOEMIE

Plus de 10 ans d'expérience du Management de Projet en matière de Stratégie RH, Gestion des Emplois et des Compétences, Formation, Organisation et Conduite du Changement



Dimension des projets conduits : jusqu'à trente personnes

Niveau d’interlocuteurs : membres de Comités de Direction et de Comités Exécutifs



Encadrement d'équipes de 5 à 15 personnes



Prospection commerciale et développement de partenariats



Mes compétences :

gestion des compétences

Accompagnement

organisation

Management de projet

Formation professionnelle

communication

change management

ressources humaines

Coaching

conseil

GPEC

gestion des talents

Management

formation