Carine OGER

Rédacteur territorial à temps partiel en mairie, j'exerce également quelques heures par semaine en tant qu'écrivain public. J'ai choisi d'orienter ma pratique vers la relecture correction de tout type de documents. Cela passe essentiellement par des échanges par internet. J'apporte ainsi mon expertise dans le domaine de l'écriture (orthographe, vocabulaire, syntaxe, mise en page) et mon expérience rédactionnelle au service de l'Administration.



Ayant à coeur d'aider chacun à produire un écrit de qualité, dénué de fautes d'orthographes, et possédant une certaine aisance rédactionnelle, j'offre mes services :



- aux professionnels : entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, collectivités, associations



- aux particuliers



➤ Relecture, correction : CV, lettres de motivation, courriers, contenu web, récits de vie, thèses, rapports, oeuvres littéraire, discours, etc.



➤ Accompagnement et conseil pour la mise en forme de documents avec des logiciels de traitement de texte, pour effectuer des recherches sur internet, pour créer un site internet simple



➤ Lecture personnalisée à domicile ou en institution



➤ Permanences auprès d'administrations



➤ Cours de soutien en orthographe



... liste non exhaustive !



Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site :Array



Mes compétences :

Maîtrise de word, publisher et internet

Communication écrite

Techniques de secrétariat

Correction orthographique

Ecoute