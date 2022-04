Carine ONILLON

Diplômée du master « Chargé de Développement Entreprise et Territoire » à l’Université d’Angers, j’ai suivi une formation bi-disciplinaire en Géographie -Economie.



Lors de mes études je me suis intéressée particulièrement aux dynamiques foncières. En participant à l’animation de groupes de prospective, j’ai pu travailler avec une grande diversité d’acteurs aux intérêts divergents (élus, industriels, habitants, exploitants agricoles, paysans,...).



Je suis, depuis 2 ans, coordinatrice d’un réseau de structures de l’ESS au sein de l’agglomération Angevine. J’ai contribué au développement d’un projet collaboratif participant à la création d’activité économique non délocalisable et à la réduction des déchets.



Mes expériences variées, très enrichissantes professionnellement et personnellement, ont su parfaitement me confronter aux problématiques du terrain.





Mes compétences :

Gestion et administration associative

Communication interne

Coordination de projets

Suivi des dossiers de financement (ADEME, FSE, BPI

Animation des réunions, mise en réseau d’acteurs

droit de l’urbanisme (PLU, SCOT, PLH,…)