Carine PAVY

Dynamique, rigoureuse et ayant le sens commercial. J'aime le relationnel avec les clients. J'apprécie le travail en équipe car c'est un réel vecteur de motivation dans mon travail. Conseiller des dirigeants/ gérants me permet de découvrir chaque jour un nouveau métier ou d'en apprendre davantage sur son fonctionnement. La finance et tout ce qui attrait à l'entreprise m'intéresse car c'est un milieu en perpétuel mouvement.



Mes compétences :

Banque

chargée de clientèle

Management