Carine PÉRICHON

Dotée d’une grande facilité d’adaptation et d’une certaine flexibilité, je m’intègre facilement à tout nouvel environnement de travail et assimile rapidement les nouvelles connaissances nécessaires pour assurer le poste.

Consciencieuse, vive d'esprit et organisée, je suis désireuse d'occuper un poste dynamique au sein d' une entreprise ayant des perspectives d'évolution.



Mes compétences :

Outils bureautiques

As400

Autonomie professionnelle