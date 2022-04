Blandine MARTIN

Diplômée d'un DUT Logistique/Transport et d'une Licence Anglais, j'ai occupé le poste de Coordinatrice logistique Export dans diverses entreprises de 2000 à 2007.

Ayant une bonne connaissance des Incoterms, des documents commerciaux et douaniers, j'ai assuré le suivi des préparations, des expéditions Europe et grand export ainsi que la documentation (crédits documentaires inclus) jusqu'à livraison.

En intégrant la Société 4Pole en 2007, j'ai diversifié mes taches en participant plus largement aux projets (Export, transferts de stock, distribution de nouveau produit ou nouveau client).

J'y ai ensuite assuré la gestion de l’équipe (5 à 10 personnes) et des opérations du site de Chalon en lien direct avec le directeur logistique de 2010 à 2016. J'étais alors garante du bon déroulement des activités quotidiennes, de la conduite des projets pour 4Pole et nos clients ainsi que du suivi administratif du site.

Depuis Février 2017, j'occupe le poste de collaboratrice Import/Export Approvisionnements et ventes chez AIR LIQUIDE où j'ai en charge l'approvisionnement Matières 1eres (Import Asie/USA) et les exportations à nos clients.

Dynamique, rigoureuse et dotée d'un bon relationnel, ces différentes expériences m'ont apporté une polyvalence importante et une bonne adaptabilité.



Mes compétences :

Tableaux de bord

IATA

Export

ADR

Incoterm

Ordonnancement

Transport international

Rigueur

Planification

Adaptabilité

Supply Chain Import/Export

management, transport

Customer service

Sage & SAP, office, Lotus note