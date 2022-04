Blandine MARTIN

Avec mon diplôme universitaire MASTER STAPS Prévention Santé(université de Rangueil, Toulouse) en poche,

je partage mon temps entre mes déplacements dans toute la France pour mon emploi de commerciale dans le matériel de fitness et une association d'étudiants et anciens étudiants en prévention santé par le sport.



Je cherche de nouvelles expériences (un poste de commerciale dans le domaine du sport, de la santé, ou de la rééducation)idéalement dans le nord de le France mais reste mobile.



Viadeo est pour moi un outil qui me permet d'agrandir mon réseau de professionnel pour développer l'association RéAPS et pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités de carriere.



Mes compétences :

Coach

Comité d'entreprise

Diététicien

Diététique

Médecine

Médecine douce

Santé

Sport

Sport santé