Carine POCHON

Forte d'une expérience de 15 ans dans les métiers graphiques, il y a 4 ans, je me suis lancée le défi de créer un bureau de fabrication dans la communication.



Ozalid souhaite apporter à ses clients la sérénité dans la gestion de leurs opérations marketing grâce à une disponibilité, une connaissance technique des divers système d'impression et un réseau de prestataires fiables et professionnels.

Aujourd'hui, Ozalid compte 8 collaborateurs, un studio de création et une trentaine de prestataires partenaires.

Nos points forts sont devenus la théatralisation d'espace et de vitrine, la création et la fabrication de mobilier aidant à la vente, l'organisation et la gestion de campagne nationale et internationale...

Pour vous donnez une idée, notre site : http://www.ozalid-conseil.fr/





Mes compétences :

assidue

Conseil

Perfectionniste

Remise en question

Sociable