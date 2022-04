Frédérique CUSSET

A l'écoute et observatrice avec un esprit entrepreneur fort développé, j'aime apporter des idées et solutions adaptées aux problématiques des entreprises et des personnes.



J'aime les relations humaines que je fonde sur la confiance, la discrétion et l'efficacité avec un objectif de résultat et de rentabilité pour l'entreprise.



La recherche de l'excellence, la constance, la persévérance sont mes clés pour avancer.



J'aimerais rejoindre ou m'associer à une entreprise innovante et ambitieuse, attachée aux valeurs humaines



Mes compétences :

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Gestion grands comptes

Management

Développement commercial

Fidélisation client

Management commercial

Gestion budgétaire

Business development

Service client

Gestion de la relation client

Analyse de marché

Reporting

Management opérationnel

Action commerciale

Recrutement

Prospection

Communication

Stratégie