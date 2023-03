Jean-Jacques CHAMBLAS

Mes nombreuses années dans le milieu des arts graphiques et de la communication m'ont permis de maîtriser tous les rouages de la chaîne graphique, et d'acquérir ainsi un haut niveau de compétences en création et réalisation de supports divers (édition, catalogues, signalétique, mise en espace, retouche photo) et en suivi de fabrication auprès des différents prestataires.

Mon parcours très varié m'a rendu facilement adaptable aux environnements les plus divers : je suis à même de cerner les besoins à partir des demandes.

De plus, j'ai récemment obtenu le titre professionnel de Concepteur Designer UI suite à une formation longue d'un an à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne. Cette validation de niveau Bac +3 m'a offert la possibilité de remettre à jour mes connaissances web, d'en acquérir de nouvelles et de réaliser un site internet pour un client potentiel.