Charles CHAMBLAS

De formation initiale à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, j’ai poursuivi mes études au sein du mastère spécialisé « Management industriel, Projet et Supply Chain » de l’Ecole Centrale de Paris.



Grâce à cette double formation, j'ai acquis à la fois une sensibilité commerciale et technique qui me permettent d'évoluer avec aisance à différents niveaux dans les projets sur lesquels je suis impliqué.



Consultant depuis deux ans, je travaille essentiellement pour l'industrie pharmaceutique sur la mise en place de nouveaux modes de réapprovisionnement.



J'interviens à deux niveaux:

Au niveau programme (groupe) sur la construction de la methodologie pour la mise en place d'un outil DRP.

Au niveau opérationnel (branche vaccins) sur le déploiement de l'outil DRP et des pratiques associées.

Je suis également impliqué dans la mise en place d'un Transport Management System sur une plateforme export (500 millions d'unités, 10 000 dossiers transports par an).



Mon travail est très apprécié dans la mesure ou je reste dynamique, motivé et optimiste en toutes circonstances. J'aime travailler dans un environnement décloisonné qui encourage la collaboration et le partage des connaissances.



Ma prochaine expérience sera plus opérationnelle, plutôt à l'étranger, avec une dimension managériale plus forte qui me permette de rapidement monter en responsabilités.