Carine RAIMBAUD

Ma longue expérience de la fonction juridique en entreprise me rend particulièrement bien armée pour comprendre et prendre la mesure des objectifs stratégiques et commerciaux de l’entreprise (et de ceux de ses partenaires), des contraintes et de la culture inhérentes au client, ce qui me permet d’agir de manière efficace non seulement auprès des dirigeants et des juristes internes mais également auprès des personnels techniques, opérationnels et commerciaux ainsi qu’avec ses conseillers extérieurs.



Mon expérience comprend l’assistance à la structuration et la mise en œuvre de transactions commerciales nationales et internationales (tels que réponses à appels d’offre, rédaction et négociation de contrats d’achat, de vente, de prestations de services, licences de logiciel et de technologies, partenariats commerciaux et technologiques, de marchés publics, ou encore de baux), auprès de diverses sociétés publiques et privées, françaises et étrangères, ainsi que la supervision et la participation à la gestion des conflits et de difficultés d’exécution éventuelles.









Mes compétences :

Litigations

Insurance

Corporate law and corporate secretary positions

International law

Complex contract negotiations

multinational environment

experience in listed companies