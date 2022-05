Stephane WERBROUCK

Au fil des expériences, j’ai développé un savoir-faire particulier : exécuter des « missions impossibles » ou tout du moins atypiques avec un maximum de résultats :

> Ouverture de pays, de réseaux,

> Lancement d’un nouveau produit dans un contexte concurrentiel fort,

> Récupération de marché,

> Dématérialisation d’offres,

> Réintroduction de produits, ou de marge sur des marchés perdus…



Mon profil à la fois technique et commercial, renforcé par un vrai savoir faire en intelligence économique me permet d’élaborer les stratégies nécessaires et efficaces dans les contextes évoqués ci-dessus. J’ai également beaucoup de plaisir à construire et à piloter les équipes qui sont, avec moi, en charge de l’exécution et du succès de ces stratégies sur le terrain.



Très attaché à la maitrise des différences interculturelles, j’aborde tout d’abord mon métier comme un traducteur, capable de s’adapter aux écarts de méthodes et de compréhension qu’il peut exister entre fournisseurs et clients, que ce soit au niveau technique ou au niveau culturel.



Ensuite, passionné de stratégies militaires, mes succès s’appuient généralement sur des combinaisons d’approches que j’identifie par benchmarking.



Enfin, plaçant l’ « humain » au cœur de mon travail, j’applique un management de proximité et de terrain, assurant ainsi une bonne cohésion d’équipe et une anticipation des difficultés propres au contexte économique général difficile dans lequel nous évoluons.



Mes compétences :

Afrique

Anglais

Asie

Asie Pacifique

Business

Business development

Chine

Espagnol

Intelligence économique

Travail d'équipe

Vente