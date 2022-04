Carine RAMILLON

Après avoir travaillé plus de 10 ans dans des organismes de Sécurité Sociale (Caisse primaire d'assurance maladie puis Caisse régionale d'assurance maladie) en tant qu'attachée de direction puis responsable d'un centre de gestion, j'ai pris les fonctions de responsable d'agences puis responsable de secteur au sein d'une mutuelle.



Je connais bien le secteur de l'assurance maladie et de la complémentaire santé.



J'ai suivi en 2001/2002 une formation en management.



Au cours de mes expériences professionnelles, J'ai pu constituer un réseau de professions libérales, particuliers, associations, institutions et gérants de société avec lesquels j'ai pu vendre des offres santé/prévoyance et négocier des partenariats.



Animée par les challenges, la vente et l'accompagnement d'équipes, je saurai fédérer pour atteindre et dépasser des objectifs.



Mes compétences :

Autonome

Gestionnaire

Informatiques

Maîtrise des outils informatiques

Maitrise des techniques de vente

Manager

Organisée

Outils informatiques

Pragmatique

Techniques de vente

Vente

Microsoft Office

TECHNIQUES DE VENTES, GESTIONNAIRE,

Gestion

Management