ASSISTANTE DE GESTION ET SERVICES AUX ENTREPRISES



REAUME Carine

11 Avenue Charles de Gaulle

78650 BEYNES

Tel : 06 23 10 03 57

E-Mail : carine.reaume@advenis.com

Née le : 01 avril 1970 à LEVALLOIS-PERRET (92)





Compétence



Apte à résoudre des problèmes complexes. Pilotage des prestataires et gestion des contrats suivant le cahier des charges du client. Réalisation des tableaux de bord, suivi des dépenses liées des services internes. Gestion des ressources aux utilisateurs et le travail en équipe. Appel aux documents administratifs légaux des prestataires. Titulaire du permis B, missions de visites de sites.





Connaissance informatique



Logiciel EVEN, AGIR, Powerpoint, Word, Excel, Outlook, Lotus.





Formation



Lycée Technique, La Garenne Colombes (92)

Niveau CAP Comptabilité, Secrétariat et Gestion d’entreprises







Expérience

Assistante de gestion du patrimoine/ gestionnaire de site

Depuis 2006 - En poste actuellement

Sté ADVENIS FM –région Ile de France

Administrateur de biens immobiliers d’entreprises. Gestion grands comptes tels que ; ENGIE, LA POSTE, Le GRAND PARIS, INOVALIS, ARTELIA, AVIVA, UNIFORMATION...

Gestionnaire du site occupé actuellement à la Défense.

Relation avec les occupants et le centre d’appels des réclamations. Programmation des badges d'accès. Suivi des travaux et déménagements. Contrôle qualité nettoyage.

Réalisation des commandes d'achats, saisie des factures et paiements des prestataires. Assistante des gestionnaires techniques sur sites



Assistante des services généraux

1990 – 2006

Sté BULL –région Ile de France

Gestion intercalaire du personnel en coordination avec le service RH et le CHSCT. Préparation des besoins spécifiques des nouveaux embauchés, réalisation d’un livret d'accueil. Mission d’information relative à la sécurité et au règlement intérieur. Réalisation des bases de données téléphoniques et du répertoire des bureaux. Gestion du pôle hôtesses d'accueil et des différents prestataires intervenant sur le site. Commande de fournitures de bureau et gestion du stock. Organisation des déménagements et des aménagements.



Intérimaire hôtesse d’accueil

1988 – 1990

INTERIM SERVICES (plusieurs agences) –Levallois-Perret et Paris





Hôtesse d'accueil téléphonique et physique. Assistante des services généraux, préparation des salles de réunions, gestion du courrier. Relation des prestataires de services.





Centres d’intérêt

Dance, animaux, voyage et patrimoine