Sandrine REAUME

Après 8 ans passée dans la formation Bureautique et Internet, je me suis orientée vers l'Enseignement. Une autre forme de transmission de mes connaissances mais vers un autre public.

Je viens, en 2012, d'être contractualisée suite à un contrat de 6 mois dans un même établissement.

je souhaite trouver un emploi dans l'éducation Nationale en tant que professeur de technologie ou poursuivre dans la formation

Je suis actuellement en cours d'une VAE Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines Option Formation d'adultes



Mes compétences :

Formatrice Bureautique et Internet

Assistante de direction

Professeur de Technologie