Sandrine ROMÉ

Randstad, deuxième acteur mondial en ressources humaines, accompagne chaque année 45 000 entreprises et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Sur Angers, je coordonne l'activité de 4 équipes de consultants experts dans les spécialités métiers du Transport & Logistique, du Tertiaire, des Pros de l'Industrie et de l'industrie généraliste.

Nos missions : être à l’écoute des attentes de nos clients, proposer des solutions RH spécifiques, détecter et évaluer les meilleurs profils de compétences.

Mes compétences :

Orientation clients

Planification

Stratégie commerciale

Recrutement 2.0