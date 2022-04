Bonjour,



Je suis Carine ROTT, 35ans, célibataire et demeurant sur Marseille.

Je suis Délégué Médicale.



Après avoir travaillé pour des PMI / PME en tant que Gestionnaire, Responsable du Personnel et Commerciale, je suis rentrée chez GlaxoWellcome à la Direction Commerciale en tant que Gestionnaire des Marchés Hospitaliers.

Au bout de 5 ans désirant élargir mon parcours j'ai décidé de rejoindre le terrain et de passer mon diplôme de Visiteuse Médicale avec comme objectif d'obtenir un poste de Déléguée Hospitalière.

Je suis Déléguée Médicale depuis 6 ans et souhaite réaliser mon projet : m'investir dans une fonction de Déléguée Hospitalière pour un autre groupe !



Mes compétences :

Biotechnologie

Commercial

Délégué hospitalier

Délégué médical

Dispositifs médicaux

Gestion de personnel

Industrie pharmaceutique

Médical

Nutrition

Responsable Commercial