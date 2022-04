Carine ROUILLON

Forte de ses dix années d’expérience CVA Engineering compte aujourd’hui plus de 70 collaborateurs intervenant dans les domaines :

- Des matières premières énergétiques et minières.

- De la géotechnique et subsurface.

- Des ressources en eau.

- De l’environnement.



Nos services sont bâtis sur une approche sur-mesure, pluridisciplinaire et internationale en fonction des besoins spécifiques de nos clients.



Nos équipes de consultants sont formées en fonction des besoins et des projets de nos clients. Nous nous appuyons sur des collaborateurs permanents et des Experts avec qui nous avons contractualisé un partenariat technique et de confidentialité. Ces Experts constituent notre socle de référence garantissant à nos clients un service mené dans les règles de l’art.



Formations:

Afin d’accompagner les collaborateurs de nos clients dans le développement de compétences et la validation d’acquis CVA Engineering propose un catalogue de formations géosciences axées sur le transfert de savoir-faire. Nos formateurs-experts sont des professionnels issus de l’industrie et peuvent élaborer un contenu pédagogique sur mesure.

Les formations sont adaptées aux besoins de nos clients et s’adressent à tous profils de collaborateur, senior, junior ou personnel administratif.





Mes compétences :

Aéronautique

Document Management

Environment

Environnement

gaz

Geologist

Géologue

Géothermie

Management

Oil and gas

pétrole

spatial