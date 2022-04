Carine ROUX GIACRI

25 années au service de l'accueil des clients dans la grande distribution et en gérance de magasin m'ont permis de valider des compétences pour :



-manager des équipes importantes, les accompagner, les former et développer la qualité des services proposés dans le respect de la politique commerciale et l'optimisation des résultats économiques

-organiser l'encaissement et veiller au respect des procédures

-gérer la relation client, être à l'écoute de ses besoins et s'engager à lui apporter une réponse adaptée



Femme de terrain, rigoureuse et enthousiaste, j'ai souhaité mettre ces compétences au service d'une équipe de service dans une entreprise dynamique, proche de ses clients et engagée auprès de ses collaborateurs.



Vous pouvez me contacter par mail carinegiacri@hotmail.fr



Mes compétences :

GESTION/ORGANISATION DE PLANNING

ORGANISATION D'EVENEMENTS

PILOTAGE DES DISPOSITIFS DE FORMATION

RELATION CLIENTS

PROSPECTION , FIDELISATION, DEVELOPPEMENT D'ACTIVI

RECRUTEMENT, ACCOMPAGNEMENT

GESTION D'UN COMPTE D'EXPLOITATION

MANAGEMENT D'EQUIPES IMPORTANTES

CONDUITE D'ENTRETIENS INDIVIDUELS