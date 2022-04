Carine SALINAS

De formation commerciale et issue d'une formation Bts transport , jai pu acquérir 12 ans d'expérience dans le transport aérien .

Et depuis maintenant 3 ans , je suis dans le milieu du ferroviaire et je travaille pour une grande société à l'échelle internationale dans le service des administrations de données.

En autre , j'ai effectué une VAE et jai donc validé mon bac+2 le BTS transport en décembre 2015.



Mes compétences :

informatique

matières dangereuses iata

import/export

plan de transport Sncf

gestion base de données

Conseil en image

Relooking & conseil

Personal shopper

Relationnel

Stylisme

Gestion de la relation client