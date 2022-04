Assistante puis Chargée de communication avec plus de 5 ans d’expérience dans des sociétés comme Merial ou Total, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité dans le domaine de la communication qui me permettrait de mettre à profit la polyvalence de mon profil.



Vous avez une opportunité dans la communication ? N'hésitez plus, contactez-moi !



Carine SEYMAUX

carine.seymaux@gmail.com



Mes compétences :

Communication interne

Événementiel interne

Journal interne

Intranet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

Communication événementielle