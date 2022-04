Karine DA SILVA

Après des études en langues espagnole et portugaise, j'ai orienté mon cursus scolaire vers la communication. Doublement diplômée en langues et en communication, j'ai œuvré pendant 3 ans au sein d'une agence de communication et de publicité lyonnaise spécialisée dans le secteur de la grande distribution en qualité de chef de projets.

Aujourd'hui, je fait partie de l'agence Toutela3D.com, toujours en qualité de chef de projets, mais dans le secteur de l'immobilier.





Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Marketing

Publicité

Community management

Adobe Photoshop