Carine SIMONNEAU

Facteur de productivité de l’entreprise et facteur d’attraction des talents, le bien-être des salariés est une préoccupation majeure pour tous les RRH aujourd'hui.

A travers d'Obaïa je vous propose des solutions adaptées à vos besoins pour le plus grand bien-être de vos collaborateurs et une productivité croissante de votre activité.



Des massages bien-etre adaptés e temps au planning de vos salariés, des séances de coaching individuel à l'aide d'outils de développement personnel (PNL, outils de communication Ericksonienne, sophrologie, relaxation ...). Je suis masso-relaxologue et praticienne en Coaching de vie.

Prenez rendez-vous dès maintenant :

07.70.40.23.10.

A très bientôt pour votre plus grand bien-être.......

Carine



