Jessie THISSE-NOEL

Diplômée d'une grande école de commerce (INT Management, spécialisation Audit et Conseil des SI), et suite à une expérience professionnelle de plusieurs années dans le conseil en entreprises dans des Directions financières, j'ai une réelle connaissance du monde de l'entreprise ainsi que des problématiques de stress et de mal être au travail.



Suite à une expérience personnelle de souffrance au travail, j'ai souhaité enrichir mes connaissances en Bien-être et mettre à disposition mes nouvelles compétences au profit des salariés et des entreprises.

Je me suis donc formée à la Naturopathie (Diplômée de l'IFN), à la Gestion de la Santé (Société EducoSanté) et à la Réflexologie Palmaire. Je suis également Maitre Reiki et je participe à des formations continues en phytothérapie et micronutrition (LPEV, IEDM,..). J'ai souhaité, ainsi, acquérir des connaissances et compétences dans le Bien-être global.



Forte d'une réelle maîtrise dans la gestion de projets et diplômée en Marketing, je suis à même de vous proposer :

- l'organisation de séminaires ou d'ateliers innovants et inédits autour du bien être du salarié,

- des conférences sur différents thèmes à définir et personnaliser (Apprendre à gérer son stress naturel, Prévenir "naturellement" la souffrance au travail, Comment adapter son alimentation à ses besoins,...),

- des consultations individuelles (stand en entreprise de conseil en hygiène de vie, séance de réflexologie palmaire, bilan individuel de vitalité avec conseils personnalisés, aide à la gestion des émotions avec les fleurs de Bach,...).



Pour information, j'accueille également les particuliers dans mon cabinet situé à Pontault-Combault.



Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon site internet :Array



Excellente journée!



Mes compétences :

Conseil en entreprises

Naturopathe

Massages bien-être

Réflexologie palmaire

Maitre Reïki

Fleurs de bach

Formation

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité

Informatique