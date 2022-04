Carine SONNET

Diplômée de l’Ecole Polytech’Tours spécialisée en mécanique j’ai évoluée au sein de grands groupes industriels qui m’ont permis d’asseoir mes connaissances.

Curieuse de nature, j'ai développé un sens de l'analyse et de la critique au cours de différents missions.

Je fais preuve d'autonomie, de communication et d'écoute d'autrui pour mener à bien les missions qui me sont confiées.

Je suis pragmatique et j'aime aller au bout des projets dont j’ai la charge.



Mes compétences :

Mécanique

Productique

Qualité

Ingénierie

Autocad

budgets

Solidworks

Pro/ENGINEER

Microsoft Project

Lean Manufacturing

Kaizen