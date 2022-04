Carine TECHER MOREIRA

Mes 5 années d’expériences professionnelles ont été déterminantes dans la mise en application des concepts étudiés ainsi que dans le développement de mes compétences en Marketing, Communication et Commerce.



Mes récentes missions m'ont permis d’acquérir et de développer des compétences dans la gestion de projets et le management d’équipe (fixer les objectifs, gérer les priorités, mise en place du planning, relation client, mobiliser ces collaborateurs, relayer l’information,…).



Mes atouts:

- Solide expérience en Gestion de Projets & Développement produits

- Capacités d’analyse et gestion de la relation client

- Bonne maîtrise de l'Anglais en situation professionnelle.



Mes maîtres mots: la réactivité, l’adaptabilité, le relationnel et la créativité.



Je recherche activement un poste ciblé sur la gestion de projets Marketing et/ou Communication.



Mes compétences :

Parle anglais en situation professionnelle

Lancement nouveaux produits

Animation de réunions

Veille concurrentielle

Organisation d'évènements

Étude de marché

Utiliser les logiciels informatiques

Réaliser des supports marketing