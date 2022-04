Carine THEVOZ

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir une bonne connaissance du métier d'assistante, je suis à ce jour désireuse d’allier mes connaissances techniques, ma capacité d’adaptation, mon sens de l’organisation et ainsi d étendre mon expérience. Plein de dynamisme je recherche un poste m’apportant de nouveaux challenges dans lequel je pourrai mettre à profit mon expérience.



Commercial :

Etablissement des devis

Recrutement du personnel dans le cadre d’une prestation de services

Présentation au client du nouveau personnel dans le cadre d’une prestation de services

Suivi des prestations avec les clients, suivi de la sous–traitance, gestion plannings des équipes

Gestion du service clients, suivi des réclamations

Gestion :

Enregistrement de la facturation, règlement fournisseurs, encaissement des factures clients

Suivi des rapprochements bancaires, préparation du bilan, déclarations diverses

Gestion des frais de déplacement

Tenue et suivi du budget fournitures

Etablissement et suivi des règlements clients

Administration :

Tenue de l’agenda, accueil téléphonique et filtrage des appels

Organisation des déplacements

Rédaction et frappe de documents, classement et archivage

Gestion des dossiers du personnel