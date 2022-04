Carine THIVOLLE GENEVOIS

Www.ecrivain-public-en-ligne.com



Prestataire et conseil en rédaction et communication écrite

L’écrivain public écrit pour vous et avec vous

Tous travaux d’écriture et de rédaction

Pour particuliers et professionnels





Pourquoi se faire aider par un écrivain public ?



Vous avez besoin de réaliser un écrit, mais :



Vous n’avez pas le temps ou l’envie,

Vous n’êtes pas sûr de vous en français, en orthographe ou en rédactionnel,

Vous ne trouvez pas les mots justes,

Vous avez besoin d’un regard extérieur et objectif…





Vous voulez un écrit efficace, transmettant de façon optimum votre message,

mais surtout un écrit à votre image.



L’écrivain public vous écoute, vous conseille, vous accompagne et met son stylo à votre service pour concrétiser vos projets.





Concrètement, et en fonction des besoins, l’écrivain public réalise :

- Une relecture (mots justes, forme appropriée…)

- une correction (orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, ponctuation, typographie…)

- une réécriture (tournures de phrases, structure de texte, mise en page)



Mes compétences :

Ecriture

Communication écrite