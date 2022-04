Carine THOMAS

Après quelques expériences en évènementiel, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau : le Web : e-marketing, e-commerce, communication interactive, web 2.0... Et ça m'a plu !

Après un passage en tant que chef de projet, un autre dans le référencement et puis là dans le domaine de l'e-merchandising en touchant un peu à l'e-marketing et aux réseaux sociaux, je cherche à me spécialiser dans la conception de sites E-Commerce pour améliorer l'expérience utilisateur.



Mes compétences :

Gérer un projet en méthode Agile

Analyser les KPIs via Google Analytics

Photoshop

Manager une équipe : motiver, écouter, ch

Gérer des campagnes Adwords

Gérer l’administratif : tableau de bord, factu

Ergonomie web : Axure, Balsamiq Mock’Ups