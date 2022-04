Carine THUILLIER

13 ans d'expérience dans les projets IT, j'aime atteindre des objectifs ambitieux et je fais la différence par ma capacité à fournir une vision claire de l'avancement, des risques, des problèmes, des dépendances et des impacts de projets complexes. Mon expérience m'a apportée une approche orientée client, une résolution de problèmes et une connaissance opérationnelle dans des domaines d'activités variés.



Mon objectif actuel : je souhaite relever de nouveaux challenge auprès d'une Direction Informatique sur Lyon ou à l'international



Mes compétences :

Conseil

Gestion économique et financière

Applications métiers

Conduite de projet

Système d'information

Gestion de portefeuille projets

Management interdisciplinaire et interculturel

Gestion du risque

Gestion budgétaire

Leadership

PRINCE 2

Agile Development

Gestion du changement

Communication

Gestion de programme

Méthode agile

Business Process Management

Direction de projet

Project Management Office