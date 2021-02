Laurent DUBOIS

Le développement d'une entreprise passe par l'épanouissement et le développement professionnel de ses collaborateurs et par une expérience clients extraordinaires (clients internes et externes).

C'est pourquoi j'appuie chacune de mes actions avec ces deux fondamentaux.

Mes expériences m'ont permis de développer toutes mes compétences dans la gestion, le management d'équipes pluri-disciplinaires, le développement de centre de profits.

Fidéliser mes collaborateurs à leur entreprise, améliorer la performance sur le long terme de mes zones de responsabilité et être un ambassadeur de ma société sont mes leitmotivs au quotidien.

J'appuie mon action sur l'amélioration continue des méthodes et processus, l'optimisation de l'organisation, la responsabilisation des individus, et la libération de la communication.

Engagement, endurance, exigence et écoute sont des bases sur lesquelles je m'appuie au quotidien.