Carine TRONTIN

Bonjour,

J'ai une formation universitaire (maîtrise LEA Anglais espagnol).



Suite à 12 années d'assistanat dans le financement, je me réoriente dans la naturopathie, je vais commencer ma formation jusqu'a fin 2013.



Mes compétences : dynamique, le goût d'apprendre, l'attrait pour le contact humain, sens de l'adaptation et du service, grande capacité de travail.

Je souhaite revenir à l'essentiel, à une vie plus authentique et celà passe par renouer avec la nature et le corps humain.



Maintenant, je souhaite retrouver un équilibre de vie en accompagnant les gens, en les conseillant pour une bonne santé et un bien être général.







