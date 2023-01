Frederic BOUVET

- Animation d’une équipe commerciale

- développement des compétences, dynamisation, accompagnement terrain, suivi, formation)

- Négociation de solutions de financement avec les décisionnaires

- Elaboration et fidélisation des partenariats avec les prescripteurs, SSII et distributeurs.

- Plan d’actions commerciales, reporting, Rating/ROI, mise en application de la stratégie d’entreprise

- Identification et diagnostic points forts/efforts, matrice FF/menaces opportunités, préconisations,…

- Mise en production de plans d’amélioration personnalisés et pragmatiques

- Conception d’outils d’aide à la décision



Mes compétences :

autonome

Commercial

Finance

Manager

Manager Commercial

Proactif

RIGOUREUX