Après huit années au sein d'un cabinet d'Avocat dont l'activité dominante est le droit social et le droit du travail en particulier, et cinq années de formateur en droit, je me tourne vers de nouveaux projets.

Toujours plus, toujours mieux ; le changement dans la continuité !



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion de projet

Conseil

Enseignement

Formation

Internet