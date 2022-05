Raphaël TOURRE

Né à Aubenas, Ardèche.



Sens du relationnel client, développé dans le camping familial.

Organisé, rigoureux, à l'écoute des utilisateurs, persévérant et methodique.



Après des études techniques dans le milieu informatique, j'ai voulu élargir mes domaines de compétences et compléter mes acquis en me dirigeant vers des études de commerce, gestion, orientées gestion d'entreprise. L'IFAG m'a apporté tous ces aspects.



Mon parcours professionnel commence par une expérience chez ADECCO, qui m'a permis de développer mes connaissances techniques informatiques (cycle de formation Windows 2000), et fonctionnelles (gestion de projet). Puis je me suis logiquement dirigé vers le monde des SSII (Sociétés de Services Informatiques); CAP GEMINI, GETRONICS, EUROGICIEL ; au travers desquelles j'ai développé et formalisé mes compétences en gestion de projet technique et en management d'équipe.

Enfin, j'ai décidé de quitter ce milieu en m'orientant vers les "clients finaux" (en étant salarié d'une entreprise et non plus prestataire) ; et j'ai commencé chez CORA SAS.

Je suis aujourd'hui le responsable des systèmes d'information de CORA SAS, filiale du groupe Autodistribution. Ce poste me permet de mettre en application l'ensemble des notions acquises ou abordées lors de mon parcours de formation : management, syst. d'information, finance, commerce, logistique, pilotage de projets fonctionnels,...



Je vous invite à découvrir mes différentes missions sur le CV joint à mon profil.



Mes compétences :

ERP

Gestion de projet

Informatique

Administration réseaux

Échange de données informatisé

SQL