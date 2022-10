Benoît LAFORGE

Je suis calme, réfléchi, raisonnable dans mes choix et j'aime mon travail.

Je suis très attentif et attentionné à mes clients et ma conscience professionnelle me dicte de terminer le projet en cours afin que le client soit entièrement satisfait.

J'aime entendre les félicitations de ses derniers, ceci est la meilleure récompense qu'un prestataire de service peut attendre.

Par contre cette demande de qualité de services impose une rigueur et une exigence qui est très difficile à supporter.

Le challenge pour manager une équipe est de transmettre cette exigence et cette remise en question permanente sans être un tyran.

La qualité première d'un bon prestataire de service est son principal défaut: être perfectionniste tout en restant humble.

L'accomplissement d'une installation ou une formation se concrétise par un client content.

C'est cela l'important....



Mes compétences :

Organisation du temps

Installation Informatique

Formateur

Vente

Hot line

Maintenance informatique

Acheteur

Logistique globale

Administratif et financier

Conscience professionnelle

Travail en équipe

Négociateur

Perfectionniste