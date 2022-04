Carine YAHANTE

MBA France logistique and maintenance, aide les PME Européennes et Africaines à mieux se faire connaitre dans le marché international, et la prise en charge de l’ensemble des actions liées au processus de fabrication et d’importation de leur produit, nous maîtrisons parfaitement l’ensemble des processus liés à la satisfaction d’une clientèle exigeante.



Nous intervenons sur différents secteurs d’activités :

Aéronautique, Aérospatiale, Énergie éolienne, Énergie solaire, Désalinisation de l’eau de mer, des eaux usée, Bio-mass, Biocarburant…



Notre longue expérience nous permet d’intervenir dans la plupart des domaines de fabrication de produits manufacturés ou matières premières. Nous pouvons vous approvisionner les produits d'importation classique aux meilleurs prix. Nous pouvons négocier l’achat, l’installation et la mise en route de machines industrielles.



Nous intervenons également pour l’achat de certaines matières premières et matérielles agricoles pour le marché Africain.



Notre réseau de fournisseurs en Afrique nous permet de mieux satisfaire vos demandes en matière d’agro-alimentaire, mais aussi dans le reste du monde afin de toujours vous fournir les meilleures conditions d’achat .



MBA.France logistique and maintenance est une entreprise Française immatriculée au registre de commerce Français.

Déjà de nombreuses PME nous font confiance et nous mettons un point d’honneur à les satisfaire.



Mes compétences :

Marketing produit

Stratégie de communication

Communication événementielle

Photoshop(en cours d'apprentissage)

Sphinx, SPSS,Excel, word,powerpoint

Gestion des ressources humaines

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Marketing international

Facturation

Réalisation de devis