Madame, Monsieur,



La diversité des postes qui m’ont été confiés (chargée de clientèle grands comptes, gestionnaire front et back office de portefeuille clients, ADV, assistante), mais aussi mon implication dans le domaine associatif à titre bénévole (gestion administrative d’un club sportif) m’ont permis non seulement de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales mais également de fonder mes succès sur une organisation et sur un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.



Au-delà de mes compétences techniques, j’ai pu acquérir une grande polyvalence, un sens prononcé de l’écoute, de l’argumentation, de la rapidité de décision et d’action. Sachant aussi bien travailler de façon autonome qu’en équipe avec, pour objectif, la réussite de tous.



Aujourd’hui, je souhaite voir ma carrière prendre un nouvel essor et m’impliquer au sein d’une structure désireuse d’entreprendre.





Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure.





Carinne BOINET



Mes compétences :

Rigueur

Informatique

Travail en équipe

Dynamisme

Aisance relationelle

Microsoft Office

Microsoft Access

COMMERCIALE SUPPORT