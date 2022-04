Carinne GOBERT

Passionnée par le monde de l'enfance, je dispose d'une expérience solide d'assistante maternelle.

Je saurai assurer le développement physique, intellectuel et affectif de vos enfants.



J'aime communiquer et jouer avec les enfants, à cette fin, je dispose de tout un éventail d'activités éducatives utiles à leur épanouissement et leur autonomie. Par ailleurs, titulaire du brevet de secourisme, je connais bien les premiers gestes de secours.



En espérant vous rencontrer très prochainement.