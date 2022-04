Suivi des Systèmes de Management Qualité, Sécurité, Environnement et Radioprotection:



- Suivi et mise à jour documentaire

- Réalisation des revues de processus

- Préparation et animation des revues de Direction et des comités Qualité

- Réalisation des audits internes

- Suivi des actions correctives et préventives

- Suivi des objectifs



Maîtrise des démarches de certification initiale ou de renouvellement ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, CEFRI, NT 85114 (qualification EDF/UTO), MASE, NF X 46-010 (Amiante)



Elaboration des enquêtes de satisfaction client, analyse des résultats et suivi des actions décidées



Gestion et suivi des réclamations clients



Sensibilisation et formation du personnel aux démarches QSER



Maîtrise des méthodes et outils Qualité, Sécurité, Environnement



Gestion des déchets radioactifs, Caractérisation radiologique, Classification des déchets et des colis



Habilitation : RP2 – Préventions des risques Réacteur nucléaire (Installations nucléaires de base)



Techniques de réhabilitation des sites et sols pollués



Etudes hydrogéologique et hydrologique



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Relationnel clients

Environnement

Géologie

Radioprotection

Gestion de projet

Auditeur interne

Gestion des déchets radioactifs

Désamiantage

Protection incendie