Carl COLLET

Diplômé d'un Master 2 RH en alternance au sein de l'IGR-IAE de Rennes réalisé chez Envivio, entreprise spécialisé dans la TV Numérique, et ponctué d'un CDD de 6 mois, j'ai par la suite intégré le groupe Néo-Soft Services en tant que chargé des ressources humaines.

J'assure ce rôle pour une agence d'une cinquantaine d'ingénieurs à Rennes et j'ai notamment en charge le recrutement ainsi que le suivi de mes collaborateurs techniques. J'ai également pris en charge la promotion de la société au travers d'actions de communication (événements sportifs, culturels...) aussi bien auprès des ingénieurs, des étudiants ainsi que des clients. Enfin, je suis en charge des relations avec les IRP (CE,DP et CHSCT).



Passionné de football, je suis responsable de la catégorie U15 à l'OC Cesson (70 joueurs) pour lesquels j'assure 2 séances d'entrainements hebdomadaires ainsi qu'un match le samedi.



J'aime les environnements vivants et dynamiques dans lesquels la prise d'initiative est source de richesse.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Gestion des ressources humaines

GPEC

Communication

Recrutement IT

Recrutement cadres

Recrutement